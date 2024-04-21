Командир «Днепра» предположил, что уничтоженными разведкатерами ВСУ управляли наемники

Разведывательными катерами ВСУ, уничтоженными в районе Кинбурнской косы в Херсонской области, управляли наемники, предположил командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» Андрей Жидков. Об этом пишет РЕН ТВ.

Офицер заметил, что разведкатера ВСУ впервые так близко подошли к позициям казаков. Он добавил, что это было сделано с тем, чтобы изучить места для высадки и выявить огневые точки.

«Эти корабли, скорее всего, управлялись британскими наемниками из службы SAS [спецназ Великобритании]», — отметил Жидков.

Предположение о принадлежности катеров, уточнил командир, основывается на том, что на плавсредствах были заметны иностранные опознавательные знаки.

Ранее сообщалось, что казаки «Днепра» уничтожили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» два катера с дорогостоящим оборудованием.