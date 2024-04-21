В Германии назвали ахиллесову пяту ВСУ

Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ. К такой мысли пришли аналитики немецкого новостного телеканала N-TV.

Эксперты считают, что Киеву не хватает ресурсов для защиты от российского оружия. Самолеты российских ВКС способны атаковать украинские позиции планирующими бомбами, при этом избегая систем ПВО. Такую бомбу невозможно сбить, она полностью уничтожает все вокруг.

«Это станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны территории», — полагают в N-TV.

Защиты от планирующих бомб в ВСУ найти не могут. Ситуацию могло бы изменить большее количество комплексов Patriot, которые могли бы противодействовать российским самолетам. Однако три имеющихся батареи задействованы в Киеве и перебросить их к линии фронта нельзя.

Ситуацию усугубляет то, что ВСУ не хватает личного состава. Многие бригады наполовину разбиты. Эксперты уверены, что украинским формированиям предстоят новые поражения и отступление к Днепру.