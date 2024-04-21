Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка в ДНР, улучшили положение по переднему краю в целом, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Красногоровка, отразили две атаки в районе Часова Яра.

ВСУ в ходе противостояния и контрбатарейной борьбы утратили порядка 440 военнослужащих, три автомобиля, боевую машину ЗРК «Оса-АКМ», 152-мм орудие Д-20, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов.

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В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское (ЛНР), а также Оливовского Яра.

Подразделения группировки войск «Центр», в свою очередь, улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново (ДНР), отразили 8 контратак.

Кроме того, более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск «Восток», констатировали в ведомстве.

Силы ПВО за сутки сбили 194 украинских беспилотных летательных аппарата различных типов и назначения, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».