В ВС РФ сообщили о захвате немецкого танка Leopard под Авдеевкой

Военнослужащие Центрального военного округа захватили подорвавшийся на мине украинский танк Leopard немецкого производства, сообщил журналистам командир ремонтного взвода с позывным Перо.

"Здесь представлен Leopard - боевая машина немецкого происхождения. Был выполнен поиск и обнаружение данного объекта, проведена инженерная подготовка для эвакуации для избегания минирования", - сказал Перо и добавил, что танк был захвачен на авдеевском направлении.

Он отметил, что танк наехал на мину и потерял одну гусеницу, после чего экипаж покинул машину. Сейчас танк находится в ремонтном подразделении, на его восстановление потребуется пару дней: отремонтировать гусеницу и починить проводку. После этого будет решаться дальнейшая судьба машины.

По словам командира ремонтного взвода, большая масса танка - более 65 тонн - делает его неманевренным при плохой погоде, когда земля промокает от дождей.