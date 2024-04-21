На Украине признали, что село Новомихайловка был освобожден российскими военнослужащими.

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По данным Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", один из работающих на Главное управление разведки Минобороны Украины сайтов опубликовал карту продвижения российских сил и сообщил, что большая часть села контролируется ВС РФ, в то время как у ВСУ осталось всего несколько домов на окраине.

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Также сообщается, что российские войска уже продвинулись дальше, и сейчас бои ведутся уже южнее Новомихайловки.

Напомним, ранее стало известно, что многомесячный штурм завершился после того, как бойцам 155-й бригады морской пехоты удалось выбить основные силы ВСУ из села.

Считается, что в перспективе освобожденная Новомихайловка, расположенная примерно в 10 километрах от Марьинки и в непосредственной близости от Константиновки, может послужить для российских войск плацдармом, который позволит развить успех сразу на нескольких направлениях, в том числе продвинуться к Курахово и Угледару.