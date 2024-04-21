ХАМАС желает видеть РФ гарантом безопасности для Газы

Палестинское движение ХАМАС желает видеть Россию в числе гарантов безопасности для Газы, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее Анкара сообщила, что Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счёт военного присутствия в регионе.

«Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем», — пояснил Хания.

Вместе с тем, заметил глава политбюро движения, Израиль постоянно выступает против инициатив по мирному урегулированию.

Напомним, что в ноябре 2023 года представители движения посетили Москву, где обсудили с российскими официальными лицами ситуацию в анклаве.