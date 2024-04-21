Военный корабль ВМФ РФ отбил ракетную атаку в Севастополе

Российские военные на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 апреля.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил губернатор.

Напомним, что 19 апреля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты инфраструктуры в Крыму.

Дежурные средства ПВО отразили эту атаку — сбили три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря.

Развожаев отметил, что воздушная цель была сбита над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.