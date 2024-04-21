Военный корабль ВМФ РФ отбил ракетную атаку в Севастополе

Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Российские военные на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 апреля.
«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил губернатор.
Напомним, что 19 апреля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты инфраструктуры в Крыму.
Дежурные средства ПВО отразили эту атаку — сбили три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря.
Развожаев отметил, что воздушная цель была сбита над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.
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