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Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе

Российские военные на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военный корабль ВМФ РФ отбил ракетную атаку в Севастополе
© РИА Новости

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 апреля.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил губернатор.

Напомним, что 19 апреля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты инфраструктуры в Крыму.

Дежурные средства ПВО отразили эту атаку — сбили три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря.

Развожаев отметил, что воздушная цель была сбита над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.

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