Стало известно о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно занимаются мародерством на подконтрольной им части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в беседе с РИА Новости.

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Как стало известно, бойцы ВСУ орудуют в сельской местности. Они выносят из оставленных домов мебель и другие ценности, после чего увозят автомобили. Иногда это происходит на участках, где все еще есть жильцы.

«Разворовывается гуманитарка. Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян. То есть гуманитарку сначала украли, а потом по месту, где она хранилась, происходит прилет – и ее списывают», — рассказал Град.

Ранее стало известно, что сторонники России в рядах ВСУ снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием натовского производства. Представителям организации сопротивления «Русский Херсон» передали в городе штурмовые винтовки и гранатометы, а также боеприпасы к ним.