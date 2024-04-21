ООН: Конвои не смогли доставить топливо в больницы Газы из-за препятствий Израиля

Гуманитарные конвои не смогли доставить топливо для генераторов в больницы в секторе Газа из-за препятствий со стороны Израиля, сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в Палестине.

Как говорится в сообщении гуманитарные миссии в Газе столкнулись с задержкой в пять часов до того, как им было позволено продолжить движение со стороны властей Израиля, передает ТАСС. Там добавили, что из-за этого критически важные грузы, оборудование и топливо для резервных генераторов не были доставлены в больницы.

Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки тел были найдены на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа после вывода оттуда израильских сил.