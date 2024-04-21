Что происходит на донецком направлении СВО?

Российские войска в субботу, 20 апреля, взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

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Многомесячный штурм завершился разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на южно-донецком направлении. В настоящее время идет зачистка последних домов на окраине на предмет мин.

В штурме принимали участие бойцы 155-ой бригады морской пехоты, на кадрах видно, как они идут по окраине населенного пункта, а также 1472 полк 68 армейского корпуса, 39 бригада, 57 полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад».

Также российские войска взяли Семеновку

В тот же день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из Семеновки в ДНР Семен Пегов военный корреспондент

В конце марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули существенную часть позиций близ села Семеновка под Авдеевкой. По его словам, «противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ударов ВКС».

Ситуацию на донецком направлении описали словами «неумолимое движение на запад»

В свою очередь, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале описал обстановку на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) словами «неумолимое движение на запад». Также он подтвердил взятие российскими военными Новомихайловки.

Новомихайловка — все. Противник полностью отошел на рубеж Парасковиевки и засел по посадкам Юрий Котенок военный корреспондент

Также по его данным, войска РФ продвинулись между Победой и Георгиевкой, под натиском находится Красногоровка. В Семеновке идут бои за крайние дома, а из Бердычей противника выбили, село полностью взято под контроль.

Кроме того, российские силы штурмуют Новобахмутовку и Очаково, в обоих населенных пунктах они приближаются к центру. Помимо этого, взят восточный район Новокалиново, войска перерезали трассу на юге и продвигаются к центру.