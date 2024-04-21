США захотели отправить дополнительных военных советников на Украину

Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеву. Об этом сообщил газете Politico пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

© Tom Brenner / Reuters

По его словам, американские власти думают об отправке нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве в украинской столице.

Райдер подчеркнул, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.

Ранее Патрик Райдер заявил, что США не оказывают Киеву помощь в использовании поставляемого вооружения за пределами Украины. Он добавил, что США уделяют «особое внимание» тому, чтобы Украина имела возможность защитить себя.