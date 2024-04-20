В США рассказали, почему Patriot сложно засечь российский Су-35

Российские истребитель Су-35 трудно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

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— Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это мешает радарам Patriot перехватить его. Также истребитель создает специальные ложные цели, которые сильно усложняют наведение зенитных ракет, — говорится в публикации.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. В нем используются технологии пятого поколения, благодаря которым он превосходит зарубежные аналоги такого же класса.

Военные ВСУ разместили ЗРК Patriot в воинской части в селе Нерубайском Одесской области. Об этом 16 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, около Вознесенска в воинской части на Бугских хуторах украинская армия разместила макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке — макеты самолетов.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил западных партнеров передать Киеву системы ПВО. В первую очередь политик вел речь о зенитных ракетных комплексах Patriot, отдельно подчеркивая, что страна нуждается в вооружении на любых условиях.