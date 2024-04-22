На Украине раскрыли число пытающихся выехать из страны уклонистов

Ежедневно около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам взятку. Как сообщает «Прайм», об этом в эфире программы ТСН заявил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, попытки нелегально покинуть Украину военнообязанными гражданами постоянно регистрируются на пунктах пропуска в соседние страны.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — сказал Демченко.

Представитель погранслужбы Украины добавил, что больше всего подобных случаев фиксируется на границе с Молдавией и Румынией.

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Напомним, что 11 апреля Верховная рада Украины приняла скандальный закон о мобилизации. Его уже подписал Владимир Зеленский. Документ ужесточает порядок ее проведения и наказание за уклонение от службы. Ожидается, что это поможет мобилизовать властям сотни тысяч украинцев и восполнить состав Вооруженных сил Украины.