В ответ на наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран, России нужно увеличивать собственное производство ракет и беспилотников, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, появление дополнительных систем ПВО у ВСУ может «продлить агонию» Киева.

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Не мы начинали эту гонку вооружений – Запад все время подгоняет, поставляя все больше военной техники Украине. И сейчас, когда наше превосходство и на линии фронта, и в украинском тылу, уже подавляющее, никак нельзя допустить, чтобы ситуацию переломили, к примеру, дополнительными системами ПВО. Мы, конечно, давно уже научились уничтожать и хваленые американcкие Patriot, и немецкие IRIS-T, но появление дополнительных экземпляров у Украины точно может значительно продлить агонию киевского режима. Поэтому нам нужно внимательно следить за новыми поставками и в ответ наращивать собственное производство – ракет и беспилотников, — сообщил он.

По словам депутата, в России приняли государственную программу, и произвели БПЛА столько, что они способны общим ром накрыть все подразделения ВСУ. Он добавил, что российское Министерство обороны этим всерьез озабочено – сегодня Сергей Шойгу лично проверял качество новых образцов в Подмосковье.

До этого главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.