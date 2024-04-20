МО РФ сообщило об уничтожении двух воздушных шаров

Два украинских малоразмерных воздушных шара уничтожены над территориями Тульской и Московской областей. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в отчете.

Устройства противника удалось уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), передает официальный Telegram-канал военного ведомства.

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Несколькими часами ранее сообщалось, что ПВО РФ перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. В Минобороны добавили, двадцать шесть из них были сбиты над территорией Белгородской области, еще десять — над территорией Брянской области. Остальные — над Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, а также Калужской и Московской областями.