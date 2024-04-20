Глава МИД Израиля утверждает, что после его страны Иран нацелится на весь мир

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац полагает, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его версии, недавний удар по израильской территории был "лишь анонсом" того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.

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В X (ранее Twitter) Кац разместил фотоколлаж, в центре которого римский Колизей, в сторону которого по ночному небу летят несколько ракет.

"Иранские ракеты: летят в город рядом с вами. Остановите Иран, пока не поздно", - написано на картинке прописными буквами.

"Недавняя атака Ирана в отношении Израиля - лишь анонс того, что могут ожидать города по всему миру, если иранский режим не остановить. Мир должен признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввести санкции в отношении иранской программы баллистических ракет, пока не стало слишком поздно", - утверждал израильский министр в своем комментарии к этому изображению.

Эскалация напряженности между Ираном и Израилем

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске в начале апреля. В Тегеране подчеркнули, что атаковали исключительно военные объекты, с которых осуществлялся удар по консульству. В перехвате иранских ракет и беспилотников Израилю помогали Великобритания, США и Франция.

В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. Власти Израиля заявили, что готовят ответ на иранский удар. Тегеран заверил, что не планирует дальнейших действий после недавней атаки и не хочет эскалации, но готов жестко и с помощью "более смертоносного оружия" отреагировать на возможный ответ еврейского государства.

19 апреля иранские СМИ сообщили, что в ночь на пятницу над провинцией Исфахан были сбиты три беспилотника. Абдоллахиян заявил, что "никакого ущерба сбитые квадрокоптеры не нанесли". Израиль официально не взял на себя ответственность за налет, устроенный через шесть дней после массированного иранского удара по израильской территории. При этом в беседе с газетой The Washington Post неназванный представитель еврейского государства подтвердил, что Израиль провел акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.