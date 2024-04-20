Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китайскую Народную Республику для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику. Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в г. Циндао 22-23 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно программе визита Моисеев выступит на симпозиуме, а также проведет несколько двусторонних встреч с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других государств. Визит российской военной делегации под руководством главкома ВМФ в Китайскую Народную Республику продлится до 25 апреля.