Зеленский высказался о вводе войск Запада на Украину для войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввода западных войск в страну не будет. Однако он бы хотел использовать авиацию Германии, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, направленные в сторону Киева.

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«Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам.

Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины.

Украинский президент добавил, что авиация этих стран могла бы сбивать ракеты, которые будут направлены на территорию Киева. Он подчеркнул, что будет стоя аплодировать такому решению и благодарить за это.