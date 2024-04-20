Израиль ударил по Ирану «незаметным оружием»

Израильские военные нанесли удар по иранской системе ПВО с помощью «незаметного оружия», пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Атака была произведена в пятницу, 19 апреля. В результате удара, по данным газеты, была повреждена система обороны Нантаза, иранского города, имеющего решающее значение для секретной программы создания ядерного оружия в стране.

Источник отметил, что ЦАХАЛ, использовав для нанесения удара по системе ПВО малозаметную ракету, рассчитывал донести до Ирана сигнал о том, что Израиль может незаметно обойти иранские системы обороны и парализовать их.

Собеседник издания уточнил, что ракета была выпущена с военного самолета вдали от воздушного пространства Израиля. При ее создании использовались технологии, позволяющие обойти радарную защиту Ирана.

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Предположительно, при атаке был поражен ЗРК на военной базе в провинции Исфахан, отметил автор статьи.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило ранее, что в пятницу не были зафиксированы ракетные атаки, система ПВО не активировалась.