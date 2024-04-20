Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции, пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка (Харьковская область).

Кроме того, бойцы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

В Минобороны отметили, что «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, отразила три атаки. Активные действия также вели подразделения группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр», пояснили в пресс-службе.

Раскрыты особенности грядущего наступления ВС РФ

В частности, удалось улучшить тактическое положение, отразить атаки противника в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское Новокалиново, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

В ведомстве уточнили, что силы ПВО, расчеты антидронных ружей сбили за сутки 213 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов.