Появились кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий

Опубликованы кадры эвакуации российскими военнослужащими трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий.

© Российская газета

Транспортировка подбитого танка немецкого производства осуществлялась бойцами группировки "Центр". На кадрах видно, что буксирует трофейную технику российская БРЭМ-1.

"Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом", - сообщает Telegram-канал СОЛОВЬЕВ LIVE, опубликовавший видео.

Напомним, что опыт реального боевого применения ВСУ немецких танков Leopard 2 продемонстрировал не только их высокую уязвимость, но и проблемы с эвакуацией с поля боя. В конце 2023 года сообщалось, что только за несколько месяцев ВСУ потеряли 40 танков Leopard 1 и Leopard 2.

Также известно, что танки Leopard 2А4/А6 и их шведские модификации Stridsvagn 122 (Strv.122) удавалось поражать осколочно-фугасными снарядами Т-72, даже не пробивая многослойную броню.