Раскрыты особенности грядущего наступления ВС РФ

В ходе масштабной летней военной кампании российские военные будут широко использовать новые вооружения, предположил доктор военных наук Константин Сивков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее западные и украинские аналитики предсказали, что российская армия летом перейдет к более активным наступательным действиям.

«Судя по всему, по всем признакам, что-то такое готовится», — отметил Сивков.

По его мнению, Минобороны РФ не будет сообщать заранее о сроках начала кампании, направлении и целях основного удара.

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Вместе с тем, заметил Сивков, заметно, что российские военные ведут активную подготовку к наступлению. В частности, они осуществляют зачистку противовоздушной обороны ВСУ.

По данным эксперта, в ход летней кампании будут применяться планирующие бомбы весом в 3 тонны, а также новые ракеты Х-69, сопоставимые по характеристикам с Storm Shadow и Taurus.