МО РФ заявило о сбитом украинском самолете Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский самолет Су-25, 213 беспилотников, 5 управляемых авиабомб AASM Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 5 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - сказали там.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.