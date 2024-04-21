МО РФ заявило о потере ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" до 100 бойцов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял в зоне ответственности группировки до 100 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.