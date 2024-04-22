Российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

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Помимо этого, за минувшие сутки был поражен позиционный район средств противовоздушной обороны противника, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах сосредоточения, отметили в военном ведомстве.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.

22 апреля Минобороны сообщило об установлении контроля на Новомихайловкой Донецкой народной республики. Населенный пункт штурмовали военнослужащие «Южной» группировки войск. Это позволило улучшить положение по переднему краю, отметили в министерстве.