Взрывы произошли в двух украинских городах

В двух украинских городах произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

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Сообщение о взрывах в Херсоне поступило в 22:56. Об аналогичном происшествии в Харькове стало известно в 23:05. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее взрывы произошли в Одессе и в районе Черноморска. Они могли произойти после падения управляемой авиационной ракеты, запущенной из акватории Черного моря. На этом фоне граждан призвали оставаться в укрытиях.

О другом взрыве в Харькове сообщил местный мэр Игорь Терехов. Каких-либо подробностей инцидента он раскрывать не стал, но призвал жителей соблюдать осторожность.

До этого он рекомендовал горожанам не поддаваться на дезинформацию о якобы их скорой эвакуации. Терехов уточнил, что предпосылок для проведения этого мероприятия в настоящее время нет.