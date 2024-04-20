В США разработали ракеты для уничтожения ядерных объектов Ирана

Специалисты ВВС США разработали и разместили в ключевых точках ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, пишет обозреватель Рональд Кесслер в статье для Daily Mail.

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Автор статьи пояснил, что микроволновые ракеты CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) потенциально способны вывести из строя любую электронику. Вместе с тем, они не причиняют вреда гражданскому населению.

«Прелесть ракеты в том, что ее микроволновый луч может проникать в бункеры, где спрятаны объекты, не причиняя вреда находящимся внутри людям», — подчеркнул Кесслер.

По его данным, эти устройства разработала компания Boeing Phantom Works. Они впервые были успешно испытаны в 2012 году. После испытаний ракеты были размещены по всей планете.

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Применение ракет против Ирана, отметил обозреватель, может быть одобрено руководством США в случае дальнейшей эскалации конфликта между Тегераном и Израилем.