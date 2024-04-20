«Работал на острие»: Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ерёмине

Погибший военкор «Известий» Семен Ерёмин запомнился коллегам как бесстрашный журналист, который действовал по принципу «не навреди», и вдохновлял других. Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Ерёмин погиб в 42 года в зоне проведения спецоперации, сообщило издание в своем Telegram-канале.

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Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Известно, что он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Об этом сообщил телеканал «Известия». Взрыв произошел около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Отмечается, что последний репортаж военкора вышел два дня назад.

ВЕРСИЯ АТАКИ

Военный корреспондент Александр Сладков назвал атаку украинского дрона на автомобиль, в котором ехал Ерёмин с коллегами, предметной охотой.

«Если моя информация об обстоятельствах атаки машины, в которой ехал наш брат Семён Ерёмин, верна, то я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ. Исходя из усилий, затраченных для атаки, враг не желал оставить нашим ребятам даже шанса уйти. Это была предметная охота», – написал он в Telegram.

Сладков также выразил уверенность, что окончательный вывод о причинах гибеди российского военкора можно будет сделать по результатам разбирательства специалистов.

ПАМЯТЬ КОЛЛЕГ

Корреспондент НТВ Евгений Голованов познакомился с Ерёминым во время работы в Сирии и отмечал его способность работать «на острие».

«Я восхищался его неуемной энергией... Мы приезжали со съемок уставшие, жара, оставались отдыхать, а он переодевался и шел на пробежку. Он вдохновлял нас на хорошие поступки, работал на самом острие, бесстрашно», - подчеркнул Голованов.

Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников вспомнил, что, работая в Донецке, познакомился с Ерёминым, который остался в его памяти как бесстрашный профессионал, который работал без суеты.

«У него была какая-то своя философия, и он ее всегда придерживался. В любой ситуации Семен действовал четко, без лишней суеты и паники. Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента - не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит», – подчеркнул Масленников.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ В РОССИИ

Соболезнования в связи с гибелью Семёна Ерёмина выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он назвал работу военного корреспондента одной из самых опасных в мире.

«Иногда нам приходится лечить раненых коллег, а иногда приходится хоронить», — заявил он изданию, в котором работал военкор.

Также слова сожаления родным и близким погибшего Семёена Ерёмина выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена. Вечная память …», — написал он в Telegram-канале.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя гибель военного корреспондента Семена Еремина, заявил, что ООН выступает против убийств всех журналистов, такие случаи необходимо расследовать.

«Мы против... и считаем, что они (убийства журналистов) должны быть полностью расследованы», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее о гибели иностранного журналиста в Донецке сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Речь идет о приехавшем в Донбасс из США военном корреспонденте Расселе Бентли, который сотрудничал со «Спутником», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».