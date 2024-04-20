В США нашли фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени

Обломок сверхсекретной ракеты-мишени RCAT времен холодной войны нашли на пляже в американском штате Массачусетс, сообщает Fox News.

© ТК «Звезда»

Загадочную находку обнаружили неделю назад и сперва спутали с частью фюзеляжа самолета из-за внешнего сходства. По факту же, найденный фрагмент оказался частью старого беспилотного самолета времен холодной войны, который в то время разрабатывался под грифом «совершенно секретно».

Ракеты RCAT - воздушные мишени с дистанционным управлением - были задействованы для зенитных подразделений в годы холодной войны на существовавшей тогда тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит на засекреченном полигоне, сообщает Life.

Самолеты, оснащенные программой, могли совершить до 20 полетов со скоростью 362 км/ч (сама же ракета развивала скорость приблизительно 97 км/ч), прежде чем их замечали и сбивали. С помощью RСAT за день можно было поразить пять или шесть целей, заявили эксперты Fox News. Дальнейшие планы в отношение найденного артефакта чиновники решили не раскрывать.