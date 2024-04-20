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ВСУ начали готовить линию обороны за Херсоном

Украинские войска активно готовят новую линию обороны за городом Херсоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

ВСУ начали готовить линию обороны за Херсоном
© globallookpress.com

По данным агентства, укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появляются на границе Николаевской и Херсонской областей. Речь идет об участке, расположенном за селом Посад-Покровский и растянувшемся минимум до населенного пункта Снигиревка.

«ВСУ активно готовят линию обороны за городом (Херсоном. — «Газета.Ru») <...>. Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают», — уточнил источник.

Он подчеркнул, что некоторые украинские военные в принципе считают такое развитие событий невозможным.

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Также командир подпольной организации высказался о поставках западных вооружений на Украину. Как сказал «Град», сейчас бойцы ВСУ и сами понимают, что не смогут организовать наступление без помощи зарубежных партнеров.

Источник пояснил, что из-за этого украинские солдаты начали ощущать полную неопределенность в будущем. При этом подобные мысли — одно из самых страшных явлений на поле боя, резюмировал он.

Ранее иностранные наемники ВСУ рассказали о ситуации в зоне боевых действий.

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