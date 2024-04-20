Под Одессой взорван ангар с морскими беспилотниками

Вооруженные силы РФ нанесли 19 апреля удар по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате они уничтожили ангар, где хранились водные беспилотники. Лебедев сообщил, что, по его источникам, со стороны Южного и в сторону города виден черный дым.

Ранее сообщалось, что два портовых терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции, были поражены в порту близ Одессы.

В украинском министерстве инфраструктуры заявили, что один из терминалов принадлежал компании из Сингапура "Дельта Вилмар". Это предприятие является крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.

Власти на Украине сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

17 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.

До этого ВС РФ атаковали военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Лебедев уточнил, что на месте произошла детонация.