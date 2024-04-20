США сообщили Нигеру о выводе американских солдат из страны

Американское руководство оповестило власти Нигера о планах вывести 1000 своих военнослужащих с территории республики. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал журналист газеты The New York Times (NYT) Эрик Шмитт.

По словам корреспондента, решение о выводе войск уже принято. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

«Это поставит под угрозу политику США по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в неспокойном регионе Сахель в Африке», — подчеркнул Шмитт.

17 марта агентство Reuters сообщило, что правящая военная хунта Нигера разорвала одно из соглашений с США. Речь идет о документе, благодаря которому американские солдаты и гражданский персонал Пентагона имел право находиться на территории республики.

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Позже ситуацию прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с нигерийскими властями и обсуждать с ними дальнейшие действия после разрыва соглашения в сфере обороны.

Ранее в США прокомментировали развитие связей Нигера с РФ и Ираном.