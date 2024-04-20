Французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил, что лучшим решением украинского конфликта стала бы полная капитуляция Киева и прекращение поставок западного вооружения. Наиболее эффективные способы урегулирования кризиса на Украине спикер назвал в разговоре с РИА Новости.

Как считает эксперт, если бы западные государства на самом деле хотели оказать помощь Украине, они перестали бы отправлять Киеву деньги, боеприпасы и оружие.

«Это позволило бы разрешить конфликт гораздо быстрее. А если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности, этого конфликта бы не было», — добавил де Латтр.

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Экс-пилот также посетовал на то, что Европейский союз многого лишается из-за конфликта, но продолжает следовать навязанному Соединенными Штатами Америки курсу.