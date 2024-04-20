В Германии призвали сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши

Бывший чиновник оперативного штаба Минобороны Германии, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши. Его слова приводит издание Tagesschau.

Эксперт отметил, что западная поддержка Киева нуждается в изменении стратегии. В частности он считает, что страны НАТО должны использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) на восточных границах блока.

«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — сказал экс-чиновник Минобороны ФРГ.

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Ланге призвал альянс к «нетрадиционным решениям» в краткосрочной перспективе. Он выразил уверенность, что подобные действия НАТО соответствуют международному праву. Эксперт привел в пример помощь союзников Израилю в отражении атаки Ирана.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объяснил, почему США не защищают Украину от воздушных атак так же, как Израиль во время удара со стороны Ирана. Он отметил, что это разные конфликты и разное воздушное пространство. Министр обороны Великобритании Дэвид Кэмерон также отказал Киеву в помощи при отражении атак беспилотников, как это было с Ираном в Израиле, из-за риска эскалации и широкомасштабной войны в Европе.