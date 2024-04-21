Гаубицы "Мста-Б" уничтожили бронированные цели ВСУ при помощи "Краснополей"

Расчеты гаубиц "Мста-Б" Восточной группировки ВС РФ уничтожили бронированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии группировки войск "Восток" поразили очередной опорный пункт противника на южнодонецком направлении специальной военной операции. Артиллеристы ведут стрельбу из "Мста-Б" как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику противника, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы "Краснополь". Целеуказание и корректировка огня гаубиц "Мста-Б" ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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Как рассказал командир орудия с позывным Егерь, которого цитирует Минобороны РФ, работать приходится практически каждый день. Цели бывают разного характера - от укреплений противника, до вооружения - самоходки, артиллерийские орудия. Он отметил, что первые выстрелы расчет ведет обычными боеприпасами, для пристрелки, затем цель отрабатывается "Краснополем".