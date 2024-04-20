В России оценили «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут обеспечить защиту от новых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с увеличенной дальностью. Способность противостоять подобным аппаратам оценил военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Украина может создать дроны, способные долететь до Сибири, однако российские средства ПВО способны с ними бороться.

«Такие беспилотники ничем не отличаются от любых других, и если мы можем обеспечивать ПВО от других беспилотников, то от этих точно так же сможем обеспечить противовоздушную оборону», — сказал он.

Эксперт добавил, что беспилотники могут летать над территорией России из-за отсутствия сплошного радарного поля. По его словам, для защиты от дронов необходимо увеличивать производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и перебрасывать комплексы для обороны важных объектов. Также можно создавать заградительные рубежи, которые предотвратят пролет дронов в глубину страны.

Ранее в апреле журнал The Economist писал, что у ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до трех тысяч километров. Дроны, способные поражать цели на больших расстояниях, выпускают минимум на шести предприятиях.

В январе военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что применяемые Вооруженными силами России средства радиоэлектронной борьбы наряду с комплексами ПВО эффективно работают против дронов Киева.