В США открестились от ударов по Ираку

Соединенные Штаты сегодня не наносили авиационные удары по Ираку. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США, комментируя информацию об атаке военных объектов.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. США сегодня не наносили авиаудары по Ираку», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Ранее появились сообщения, что США якобы атаковали военную базу Калсу. Они, по данным иракских СМИ, нанесли удар совместно с израильскими ВВС.

Отмечалось, что в результате атаки были ранены восемь бойцов из армии Ирака и отрядов шиитского народного ополчения.