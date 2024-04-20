СМИ: Израиль ударил по военной базе в Ираке

Армия Израиля нанесла удар в Ираке по базе «Калсо» шиитской группировки «Хашд аш-Шааби», пишет Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале. Она находится в провинции Бабиль в центральной части страны. По данным канала, базу также совместно используют иракская армия и федеральная полиция страны. Стало известно, что в результате нападения Израиля погибли восемь человек, несколько были ранены.

Удар мог быть нанесен в ответ на атаки иракского сопротивления, допустили иранские военные. Источники канала утверждают, что после взрыва небо патрулировали не менее 13 американских беспилотников. Инсайдеры также рассказали о взлете иракского бомбардировщика с базы «Бурдж 22» в районе Рукбан на северо-востоке Иордании, недалеко от иордано-сирийской границы.

Стало известно о размещении США ракет против ядерных объектов Ирана

Россия изучает информацию о предполагаемой ракетной атаке Военно-воздушных сил Израиля на Иран, ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что Иерусалим пока не делал официальных заявлений на данную тему. В связи с этим в Кремле считают преждевременным давать какие-либо комментарии.

Делегации арабских стран покинули зал Совета Безопасности ООН, после того как началось выступление постпреда Израиля Гилада Эрдана. Демарш произошел на фоне блокировки резолюции с рекомендацией принять Палестину в ООН со стороны США. Во время выступления Эрдана десятки дипломатов встали и устремились к выходам по обе стороны от знаменитого «стола-подковы» в Совбезе ООН.