В двух городах на севере Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

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«В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва», — отмечалось в публикациях.

По Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре республики. В настоящее время последовали отбои.

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Накануне днем взрывы произошли в Одессе. Сообщение о первом из них появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе сообщали в 14:10 и в 15:02.

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в городе. По его словам, Вооруженные силы России целили по критической инфраструктуре региона.