В китайской армии создали Силы информационной поддержки

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Церемония формирования нового рода войск в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) - Сил информационной поддержки - прошла в Пекине, сообщает агентство Xinhua.

Командующим Силами информационной поддержки назначен генерал-лейтенант Би И, политическим комиссаром - генерал-полковник Ли Вэй. На новый род войск возложены задачи развертывания и эксплуатации информационных систем в интересах НОАК.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Силы информационной поддержки будут играть "крайне важную роль в продвижении высококачественного развития Вооруженных сил Китая и в обеспечении побед в современных войнах".