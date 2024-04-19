В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин

В зоне СВО погиб военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин.

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Причина смерти журналиста пока не называется. Подробности гибели Еремина уточняются.

Еремин вел работу в зоне СВО с момента ее начала и одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, опубликовал репортаж о работе российских боевых дронов «Ланцет» и корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь». Его последняя журналистская работа вышла всего дня назад — Еремин рассказывал о борьбе российских военных с дронами ВСУ.

Ранее в зоне СВО погиб военкор из США Рассел Бентли.