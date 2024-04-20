Военкор выдвинул версию о нападении на съемочную группу «Известий»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выдвинул версию о том, что целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которой погиб военкор Семен Еремин, могла быть вся съемочная группа «Известий». Свое предположение он опубликовал в Telegram-канале.

«Исходя из усилий, затраченных для атаки, враг не желал оставить нашим ребятам даже шанса уйти. Это была предметная охота», — объяснил Сладков, сославшись на собственные источники информации.

Стали известны подробности гибели военкора «Известий»

Ранее стало известно, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона в зоне специальной военной операции (СВО) во время подготовки репортажа. Он работал в зоне СВО с ее начала в феврале 2022-го. За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.