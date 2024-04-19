Чехия закупила 500 тыс. снарядов для Украины

Чехия проинформировала страны НАТО, что закупила полмиллиона снарядов для Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Чехия подтвердила, что она закупила полмиллиона снарядов для Киева в рамках снарядной инициативы», — сказал Столтенберг.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала до этого заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже Фиала объяснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

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До этого Фиала заявил, что настроен оптимистично по поводу предстоящего голосования в палате представителей американского конгресса по вопросу утверждения нового пакета помощи Украине на сумму более $60 млрд.