Средства ПВО сбили три беспилотника над российским регионом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской областью, об этом Минобороны России.

Уточняется, что попытки атаки по территории российского региона были пресечены в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Вечером 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей города призвали сохранять бдительность.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 18:50 по московскому времени.