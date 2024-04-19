Украинские националисты начали угрожать Сырскому

Глава «Правого сектора»* Андрей Стемпицкий пригрозил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ответить на решение расформировать 67-ю отдельную механизированную бригаду. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Ранее Сырской принял решение расформировать 67-ю отдельную механизированную бригаду, которая в основном состояла из боевиков «Правого сектора». Это вызвало шквал критики со стороны радикального крыла страны, который стал обвинять главкома ВСУ к подготовке к сдаче Часова Яра.

По словам Стемпицкого, в настоящее время ведется активное «разрушение бригады, совершается поспешное перемещение (без согласия) офицеров, сержантов и солдат в другие воинские части».

«Абсурд ситуации зашкаливает. Отношение к бойцам, которые пришли в ВСУ в 2022-2023 годах не укладывается ни в какие рамки. Многое пока не можем комментировать, но все события не останутся без внимания», — сказал он.

Стемпицкий добавил, что его самого и его заместителей также переводят в другие воинские части.

*внесена в список террористических организаций, запрещенных в России