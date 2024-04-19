В НАТО заявили о готовности передать больше систем ПВО Украине

Министры обороны стран НАТО посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Газета.Ru

«Мы провели инвентаризацию имеющихся систем ПВО и пришли к выводу, что мы сможем передать часть из них Украине», - сказал Столтенберг, отметив, что речь идет не только о системах Patriot, но и о франко-итальянских SAMP/T. Он отказался назвать какие-либо цифры. ТАСС

Ранее Столтенберг заявлял, что чем быстрее системы ПВО будут поставлены на Украину, тем будет лучше для нее. RT на русском