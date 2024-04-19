Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

Необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты танков в зону специальной военной операции (СВО). Такое поручение промышленности в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области дал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», — сказал министр.

По данным МО РФ, в настоящее время российские танки Т-80БВМ, направляемые в зону СВО, начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере.

Выполнение соответствующих работ в рамках гособоронзаказа проверил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие в Омской области.