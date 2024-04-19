Президент ЦАР высказался о размещении военной базы РФ

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) рассматривает восточный регион страны для размещения российской военной базы, там она позволит обеспечить безопасность границ республики. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI.

"Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении, и где много негативных сил. Это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах. Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с РФ мы проанализируем эту ситуацию", - сказал он, комментируя перспективы размещения российской военной базы на территории страны.

По словам президента, такой шаг поможет укрепить потенциал для защиты республики, поспособствует укреплению возможностей национальных вооруженных сил.

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Туадера обратил внимание, что ЦАР испытывает целый ряд проблем в сфере безопасности и поэтому периодически рассматривает вопросы о размещении у себя иностранных военных баз.