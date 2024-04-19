В США рассказали, как долго Россия сможет вести СВО

Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Как пишет издание, минимум в ближайшие два года ВС России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО, что это стало возможным благодаря тому, что России удалось перевести на военные рельсы экономику и перехватить инициативу в зоне СВО, передает ТАСС.

По мнению WP, этот прогноз должен отрезвить Киев по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

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