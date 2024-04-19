AFP: у армии Дании начались проблемы из-за помощи Украине

Вооруженные силы Дании сталкиваются с «постыдными сбоями» в работе и растущими расходами после двух лет щедрой помощи Украине. Об этом сообщает The Local со ссылкой на материал AFP.

Дания, страна с населением всего в шесть миллионов человек, стала одним из крупнейших доноров Украины, и эта помощь получила широкую политическую поддержку.

«Мы передали Украине множество техники, множество систем вооружения и боеприпасов, оставив себе только то, что было абсолютно необходимо», - рассказал датский эксперт по обороне Петер Эрнствед Расмуссен.

По его словам, на решение всех проблем и возвращение своих сил в «рабочее состояние» Дании потребуется от десяти до 30 лет.

Датская помощь Украине оценивается в 2,4 процента ВВП, что делает страну вторым по величине украинским донором по объему ВВП после Эстонии. В середине апреля Копенгаген утвердил свой 17-й пакет помощи Киеву объемом в 314 миллионов долларов.

Незадолго до этого, в середине марта, Дания объявила о решении увеличить расходы на оборону на 5,5 миллиарда евро в течение следующих пяти лет, в дополнение к прошлогоднему решению нарастить расходы на 19,2 миллиарда за десять лет. Оборонный бюджет Дании на 2024 год составляет 4,8 миллиарда евро.

Датский исследователь безопасности Питер Вигго Якобсен связал решение нарастить расходы с давлением со стороны других членов НАТО. Дания была единственной страной альянса в районе Балтийского моря, не тратившей на оборону целевые два процента ВВП.

По мнению эксперта, стране необходимо действовать немедленно из-за «общего состояния вооруженных сил».

«Нам не хватает оборудования. Нам не хватает персонала и мы с трудом выполняем свои обязательства», - заявил Якобсен.

В числе неприятностей датских Вооруженных сил AFP называет вынужденное решение свернуть подразделение в Латвии из-за нехватки личного состава.

Другая проблема - этой зимой два катера ВМФ Дании, которые должны были патрулировать Арктику и Северную Атлантику, оставались в доке в Гренландии семь недель из-за неисправности двигателей. А в марте датский фрегат, отправленный в Красное море для защиты судоходства от атак хуситов, из-за неисправности временно не мог использовать свою зенитно-ракетную систему.